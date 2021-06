‘É a minha chance agora e preciso aproveitar’, afirma Douglas Luiz sobre atuar na Seleção domingo Meio-campista ressalta privilégio de ser lembrado tanto por Tite quanto por André Jardine e, em entrevista coletiva neste sábado, diz que ajudará tanto ataque quanto defesa

Confirmado como titular da Seleção Brasileira no duelo deste domingo, às 18h, contra o Equador, o meio-campista Douglas Luiz mostrou otimismo com a possibilidade de mostrar seu futebol no Estádio Olímpico de Goiânia. Em entrevista coletiva neste sábado, o jogador do Aston Villa detalhou qual será a forma como atuará.

– Professor Tite entende muito bem da forma que eu gosto de jogar. A função vai ser exatamente a mesma dos outros jogos, me sinto muito confortável. Faço a cobertura do Lodi, jogador que chega por trás, que chega para finalizar. Vou ajudar o ataque e a defesa. Estou muito tranquilo de fazer essa função – declarou.

Em seguida, o jovem ressaltou o fato de ser o único atleta que está ao mesmo tempo na Seleção de Tite na Copa América e de André Jardine na Olimpíada.

– É um sonho realizado de estar na Seleção olímpica e principal. Mas meu foco está na Copa América, depois meu foco vai ser na Olimpíada – destacou, garantindo:

– É minha chance agora tenho que aproveitar. Tive oportunidade em outros jogos. Preciso agradecer ao professor pela oportunidade de estar aqui nesse grupo. Participei do processo olímpico, de classificação e preparação. Estou confortável e feliz – complementou.

Douglas Luiz também se mostrou tranquilo com o fato de ter aguardado para receber sua oportunidade.

– Entendo que na Seleção são os melhores, respeito a posição do treinador, dos jogadores. Vou ter minha chance, espero retribuir. Pretendo ajudar, estou feliz de estar aqui – declarou.

A Seleção embarca nesta tarde rumo a Goiânia. A expectativa é de chegada no início da noite. O Brasil enfrenta o Equador no Estádio Olímpico de Goiânia neste domingo, às 18h.

