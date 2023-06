Dzeko troca Inter de Milão por Fenerbahçe após vice na Champions League

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 10:59 Compartilhe

Vice-campeão da Champions League com a Inter de Milão, o atacante Edin Dzeko é o novo reforço do Fenerbahçe. O veterano, de 37 anos, está em Istambul, na Turquia, para passar por exames médicos e assinar contrato com o novo clube.

O bósnio chega ao Fenerbahçe sem custos de transferência, no fim de seu contrato com a equipe italiana. Ele terá como missão substituir Enner Valencia, que fez 33 gols e sete assistências na última temporada e assinou com o Internacional.

Dünyaca ünlü golcü futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi. pic.twitter.com/vBu31tc9gZ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

O veterano Dzeko soma passagens por grandes clubes da Europa, como Wolfbsburg, Manchester City, Roma e Inter de Milão.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias