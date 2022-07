Dybala se juntará à Roma em transferência sem custos, diz fonte

(Reuters) – O atacante argentino Paulo Dybala acertou um acordo inicial para assinar com a Roma em uma transferência sem custos, após sua saída da Juventus, uma fonte próximo ao clube disse à Reuters na segunda-feira.

Dybala, que esteve ligado a uma transferência para a Internazionale, assinará um contrato de três anos com a Roma, por um valor de 6 milhões de euros, disse a agência italiana de notícias ANSA.

O atleta de 28 anos ganhou cinco Campeonatos Italianos e quatro Copas da Itália pela Juventus, após se juntar ao clube de Turim em 2015, quando deixou o Palermo. O jogador marcou 115 gols em 293 jogos por todas as competições.

Dybala será a quarta contratação da Roma na janela de transferências após a chegada do meia Nemanja Matic, do goleiro Mile Svilar e do defensor Zeki Celik.

A Roma terminou o Campeonato Italiano na sexta posição e venceu a Europa Conference League sob o comando de José Mourinho.

(Reportagem de Elvira Pollina)