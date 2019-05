Dybala garante que pretende continuar na Juventus

SÃO PAULO, 25 MAI (ANSA) – Realizando uma temporada irregular, o atacante Paulo Dybala garantiu neste sábado (25) que pretende continuar na Juventus na próxima temporada.

De acordo com a imprensa italiana, o argentino é desejado por alguns grandes clubes da Europa, como o Manchester United e o Bayern de Munique. No entanto, Dybala visa continuar vestindo a camisa da Velha Senhora.

“Já falei com o Fabio Paratici (diretor de futebol) e ele sabe o que penso e o que quero fazer no próximo ano, que é continuar jogando na Juventus. Obviamente, nem tudo depende de mim. A Juventus deve tomar suas decisões e construir a equipe com o novo treinador que vai chegar. Porém, sabem que eu quero ficar aqui”, disse Dybala em entrevista à “Sky Sports”.

Faltando apenas um jogo para encerrar esta temporada, o atacante anotou apenas 10 gols em 41 jogos, 16 tentos a menos em comparação com a temporada anterior.

Dybala foi revelado pelo Instituto, da Argentina, e chegou na Itália em 2012 para defender o Palermo. O atacante está desde 2015 na Velha Senhora e já conquistou quatro Campeonatos Italianos, três Copas da Itália e duas Supercopas.(ANSA)