Dweck assume interinamente Ministério dos Direitos Humanos

SÃO PAULO, 7 SET (ANSA) – Após a demissão do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou que Esther Dweck assumiu interinamente o comando da pasta.

Almeida foi exonerado após a ONG Me Too Brasil revelar que recebeu denúncias de assédios sexuais praticados pelo advogado e professor durante o exercício do cargo.

A secretária-executiva Rita Cristina de Oliveira, número 2 do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, pediu demissão e declarou que “nunca vai soltar a mão” de Almeida em uma publicação nas redes sociais.

Economista e professora, Dweck é a atual ministra da Gestão e Inovação e sua nomeação já foi publicada em edições extras do Diário Oficial da União.

Em meio ao caso, Lula participou hoje (7) do desfile cívico-militar que celebrou a Independência do Brasil, ocorrido na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Dweck também marcou presença no evento junto com outros ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal (STF). (ANSA).