Dwayne Johnson manda mensagem para Charles do Bronx após vitória no UFC 274 O ator e ex-lutador de WWE exaltou Charles do Bronx pela vitória sobre Justin Gaethje; também pelas redes sociais, o brasileiro agradeceu The Rock





O ator e ex-lutador de World Wrestling Entertainment (WWE) Dwayne Jonhson parabenizou Charles do Bronx pela vitória sobre Justin Gaethje, na madrugada deste domingo, no UFC 274. Também pelas redes sociais, o brasileiro agradeceu a mensagem enviada por The Rock.

– Oliveira. Irreal. Uma besta (em tom de elogio) – escreveu Dwayne Johnson.

Charles do Bronx agradeceu o elogio e fez um trocadilho com o apelido do ator, que é “The Rock”. Assim, o brasileiro respondeu que eles “arrasam” (we rock):

– Obrigado. We rock – escreveu Charles.

Charles do Bronx derrotou Gaethje por finalização ainda no primeiro round. No entanto, apesar do resultado, o brasileiro ficou sem o cinturão peso-leve do Ultimate, uma vez que não bateu o peso, na última sexta-feira

