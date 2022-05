Dwayne Johnson divulga foto de bastidores do longa do anti-herói ‘Adão Negro’; confira

O ator Dwayne Johnson, o The Rock, divulgou neste sábado (21) uma foto em seu Instagram dos bastidores do filme ‘Adão Negro’, no qual ele é protagonista. A legenda diz: “Lute contra a morte da luz. A hierarquia de poder no Universo DC está mudando. Semana intensa de filmagens, mas uma semana bem produtiva. Obrigado à nossa equipe de produção dedicada e talentosa – os trabalhadores mais durões em qualquer sala”.

Protagonizado por Dwayne Johson, o filme tem direção de Jaume Collet-Serra, com roteiro de Adam Szytkiel, e conta com outros nomes no elenco incluindo, Noah Centineo, Sara Shahi, Pierce Brosnan, Quintessa Swindell, entre outros.





Além de The Rock no papel título, Adão Negro vai contar com o ator Aldis Hodge (‘O Homem Invisível’) como o Gavião Negro. O elenco também tem Sarah Shahi (‘Sex/Life’), Pierce Brosnan (‘007’), Noah Centineo (‘Para Todos os Garotos’) e Marwan Kenzari (‘Aladdin’).

A estreia de ‘Adão Negro’ está prevista para 21 de outubro de 2022.

Confira: