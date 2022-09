DVD, polêmicas e provocações: relembre episódios da rivalidade entre Corinthians e Internacional

admin3 03/09/2022 - 9:00 Compartilhe







Corinthians e Internacional é uma das maiores rivalidades do Brasil, e as equipes voltam a se enfrentam neste domingo (4), às 16h, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O jogo é fundamental para ambos times, que possuem os mesmos 42 pontos na tabela do Brasileirão, mas o Timão ocupa o quarto lugar pois tem uma vitória a mais em relação ao Inter.

O LANCE! relembra alguns dos momentos mais emblemáticos dessa rivalidade.

BRASILEIRÃO 2005 E A MÁFIA DO APITO

Após uma reportagem desvendar que árbitros estavam manipulando resultados de partidas do Campeonato Brasileiro de 2005 para ajudar apostadores a lucrarem com os placares encomendados, 11 jogos daquela edição do Brasileirão apitados por Edílson Pereira de Carvalho, envolvido no esquema, foram anulados e disputados novamente.

O Corinthians jogou novamente contra Santos e São Paulo. Originalmente, o Timão havia perdido os dois clássicos, mas nos jogos reagendados a equipe alvinegra conseguiu quatro pontos e acabou superando a pontuação do Internacional.

Caso o escândalo não tivesse sido desvendado e os jogos anulados, o Colorado ficaria com a taça. O título brasileiro do Timão aflorou a rivalidade entre as equipes.

Corinthians foi rebaixado em 2007 (Foto: Arquivo Corinthians)

REBAIXAMENTO CORINTHIANS 2007



Na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2007, Corinthians e Goiás brigavam para escapar do rebaixamento. O Esmeraldino enfrentava o Internacional na rodada final, enquanto o Timão tinha pela frente o Grêmio.

Caso não vencesse o Imortal no Olímpico, o Corinthians precisava que o Goiás tropeçasse contra o Inter. O Timão acabou empatando em 1 a 1 com o Grêmio, e o Esmeraldino superou o Internacional por 2 a 1, de forma polêmica, e até hoje os corintianos reclamam.

O gol da vitória do Goiás veio através de cobrança de pênalti, mas o árbitro mandou a cobrança voltar duas vezes, pois o goleiro Clemer, que defendeu as duas primeiras, teria se adiantado. Na terceira tentativa, Élson fez o gol que sacramentou o rebaixamento do Timão

Provocação do Timão sobre o DVD na Arena (Foto: Reprodução)

COPA DO BRASIL 2009 E DVD

Corinthians e Internacional decidiram a Copa do Brasil de 2009. Contudo, antes da final, a diretoria do Inter preparou um dossiê, em um DVD entregue à CBF, com supostos erros de arbitragem que teriam beneficiado o Timão.

O Time do Povo venceu, por 2 a 0, o primeiro jogo da final, e segurou o empate em 2 a 2 no Beira-Rio, faturando o título da Copa do Brasil. Desde então, o Corinthians provoca a equipe gaúcha citando o DVD.

CASO PETROS

No Campeonato Brasileiro de 2014, o Corinthians foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por uma suposta escalação irregular do volante Petros em partida contra o Coritiba, válida pela 13ª rodada daquela edição.

Por maioria dos votos, o STJD absolveu o Timão, que provocou o Internacional nas redes sociais novamente citando o DVD, tendo em vista que ambas equipes brigavam por uma vaga na Libertadores.

Yuri tem três gols pelo Timão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

ANÚNCIO YURI ALBERTO



A polêmica mais recente envolvendo Corinthians e Internacional envolveu Yuri Alberto. Após a Fifa estender a ‘cláusula de guerra’ para jogadores nas ligas ucranianas e russas, Timão e Inter travaram um duelo no mercado da bola pela contratação do atacante.

Com propostas similares, Yuri escolheu a equipe paulista ao invés de seu ex-clube, e a torcida colorada não gostou da decisão do atleta, que havia sido vendido ao Zenit no começo do ano.

Após anunciar a chegada de Yuri Alberto, o Corinthians postou um vídeo em suas redes sociais com alguns gols do centroavante, colocando emojis de um DVD em alusão ao episódio entre os clubes em 2009.

