Duzentos pacientes são retirados de hospital indonésio de Gaza, segundo Hamas

Cerca de 200 pacientes foram retirados, nesta segunda-feira (20), do hospital indonésio da Faixa de Gaza, onde “12 pacientes e seus familiares” morreram em um bombardeio israelense, informou o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo movimento islamista Hamas.

“O exército israelense está cercando o Hospital Indonésio e tememos que ali aconteça o mesmo que no [hospital] Al Shifa”, declarou o porta-voz do ministério, Ashraf al Quidresh, em alusão ao maior hospital de Gaza, que foi evacuado no fim de semana, após uma ordem das tropas israelenses.

O Hospital Indonésio fica ao lado do campo de refugiados de Jabaliya e tem capacidade teórica de 140 leitos, segundo a mesma fonte.

O porta-voz disse que a evacuação foi realizada em conjunto com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), uma condição imposta pelos médicos de Gaza para obter a garantia de que ambulâncias não seriam bombardeadas.

“Ainda restam 400 pacientes no hospital e trabalhamos com o CICV para evacuá-los para o hospital Nasser de Khan Yunis”, no sul da Faixa de Gaza, afirmou Al Qidreh.

Além dos pacientes, “cerca de 2.000 deslocados” do 1,6 milhão de vivem no pequeno território permanecem no recinto, acrescentou.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) denunciou o “ataque” contra o hospital e confirmou o balanço de 12 mortos e “dezenas” de feridos.

O Hamas assegura que o exército israelense trava “uma guerra contra os hospitais”. Israel, por sua vez, acusa o movimento islamista de usar os estabelecimentos com fins militares.

