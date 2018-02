Dúvida sobre cunho político da intervenção no Rio é razoável, diz Torquato

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou nesta quinta-feira, 22, que é “razoável” a dúvida sobre um possível cunho político da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Após ser decretada pelo presidente Michel Temer, aliados do emedebista chegaram a afirmar que a medida iria trazer benefícios a uma eventual candidatura de Temer à reeleição.

“A dúvida é razoável”, disse o ministro, quando perguntado sobre como garantir efetividade dos resultados à população frente a especulações de motivações políticas.

Jardim enfatizou que há um empenho do presidente Michel Temer e do governador do Rio, Luiz Fernado Pezão (MDB), para oferecer respostas à sociedade. “Esperamos, ao final do ano, responder a essa pergunta”, complementou o ministro.

O ministro disse ainda que a intervenção “certamente” vai colaborar para combater a corrupção das forças de segurança no Rio de Janeiro.