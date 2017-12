Dustin Hoffman é alvo de novas acusações de assédio

O ator americano Dustin Hoffman foi acusado por mais três mulheres de assédio sexual, incluindo uma que tinha 16 anos quando ocorreu a suposta investida, há mais de três décadas, revelou nesta quinta-feira a revista especializada Variety.

Duas das três supostas vítimas do ator, hoje com 80 anos, falaram abertamente sobre o assédio, incluindo Cori Thomas, que tinha 16 anos, em 1980, e era colega de classe da filha de Hoffman.

Hoje atriz e dramaturga, Cori afirma que o ator apareceu sem roupa diante dela em um quarto de hotel e lhe disse: “Estou nu, quer ver”?

A mulher garante que foi salva por sua mãe, que chegou no exato momento para buscá-la.

As outras duas denunciantes, Melissa Kester e uma mulher que pediu para não ser identificada, afirmam que Hoffman as agrediu em distintos momentos durante a produção do filme “Ishtar”, de 1987, colocando a mão e suas vaginas.

O advogado do ator, Mark Neubauer, disse à Variety que as acusações são “mentiras difamatórias”.

O lendário ator, estrela de “A primeira noite de um homem”, “Rain Man”, entre outros filmes, é alvo de uma enxurrada de acusações de assédio por ter tocado partes íntimas de várias mulheres, entre elas a premiada atriz Meryl Streep.

A escritora Anna Graham Hunter também acusou o ator de ter apalpado suas nádegas e de ter-lhe feito propostas sexuais em 1985, quando tinha apenas 17 anos.