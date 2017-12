Dustin Hoffman é alvo de nova acusação de assédio sexual

NOVA YORK, 9 DEZ (ANSA) – O ator norte-americano foi alvo nesta sexta-feira (8) de mais uma acusação de assédio sexual. A atriz Kathryn Rossetter afirmou que o episódio aconteceu quando os dois atuavam na peça “A morte de um caixeiro viajante”, na Broadway, em 1983.

De acordo com um texto publicado na revista “The Hollywood Reporter”, Kathryn informa que teve os seios apalpados e que Hoffman colocava as mãos na parte interna das coxas dela. Ele “abusa de seu poder e é um porco com as mulheres”.

Além disso, a atriz afirma que tudo aconteceu no início de sua carreira e que o trabalho dos sonhos logo se tornou “uma experiência horrível, desmoralizante e abusiva nas mãos de um de meus ídolos”.

No texto, Kathryn também conta que foi assediada em eventos públicos. Uma certa vez, ela ficou irritada e apertou a região genital do ator. O gesto foi flagrado por um fotógrafo e depois publicado na revista “Playboy” com a seguinte legenda: “A ressurreição do caixeiro viajante”.

A equipe da revista “The Hollywood Reporter” tentou entrar em contato com o ator. No entanto, os representantes de Hoffman se negaram a comentar a acusação.

Recentemente, a escritora Anna Graham Hunter denunciou que foi assediada sexualmente pelo ator em 1985, quando era uma jovem bolsista de 17 anos. Esta é mais uma da série de acusações de abuso sexual na indústria do entretenimento. (ANSA)