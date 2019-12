Dusseldorf encerra jejum de vitórias no Alemão, mas continua entre os últimos

O Fortuna Dusseldorf encerrou neste domingo uma série de seis partidas sem vitória no Campeonato Alemão. Em sua casa, a Arena Merkur Spiel, pela 17.ª rodada, a equipe da região oeste da Alemanha derrotou o Union Berlin por 2 a 1, mas isso não foi suficiente para tirá-la da zona de rebaixamento da competição nacional, que agora terá uma parada de um mês por conta do rigoroso inverno no país.

O primeiro triunfo desde o dia 3 de novembro, quando derrotou o Colônia por 2 a 0, fez o Fortuna Dusseldorf subir da 17.ª colocação para a 16.ª, a primeira dentro da zona da degola, com 15 pontos, dois a menos do que o Colônia (15.º). Enquanto isso, o time de Berlim continua na 11.ª posição, com 20.

No primeiro tempo, o Fortuna Dusseldorf abriu o placar aos 38 minutos com um golaço de Hennings. O atacante arriscou um chute da entrada da área e o que saiu de seu pé direito foi uma bomba que entrou no ângulo. Logo no início da etapa final, no entanto, Parensen empatou a partida com um gol de puro oportunismo.

A torcida do Fortuna Dusseldorf teve de esperar até os 44 minutos para comemorar o tento da vitória. E contou para isso com uma valiosa ajuda do goleiro Gikiewicz, do Union Berlin. Thommy mandou um arremate de longa distância e o polonês fez um golpe de vista completamente equivocado. A bola tocou na trave antes de entrar no gol dos visitantes.

Provando que este domingo foi um dia feliz para os últimos colocados do Campeonato Alemão, o Paderborn obteve a sua terceira vitória na competição: 2 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt, em seus domínios. O bom resultado, no entanto, não bastou para que o Paderborn saísse da lanterna – ele agora tem 12 pontos, dois a menos do que o penúltimo colocado, o Werder Bremen.

A equipe da casa resolveu a sua vida no primeiro tempo. Aos oito minutos, Sabiri mandou um lindo chute de fora da área e acertou o ângulo, sem a menor chance de defesa para Wiedwald. Aos 40, o goleiro do time visitante falhou em um cruzamento para a sua área e Schonlau marcou de cabeça o segundo gol dos mandantes.

Depois do intervalo, porém, o Paderborn teve algum trabalho para conservar a sua vantagem. O atacante holandês Bas Dost anotou o gol do Eintracht Frankfurt aos 26 minutos e a equipe visitante lutou bastante pelo empate, mas o lanterna do Campeonato Alemão, contando com a ajuda de sua torcida, segurou-se como pôde e conseguiu terminar a partida sem levar o segundo gol.