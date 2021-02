Durinho revela que preparou ‘armadilhas’ para luta contra Usman e resume sentimento: ‘É ganhar o título ou morrer tentando’ Prestes a disputar cinturão meio-médio contra o campeão Kamaru Usman no UFC 258, Gilbert Durinho revela que preparou 'armadilhas' para o duelo diante do ex-companheiro de treinos e resume sentimento de 'tudo ou nada' para o aguardado confronto

Por Mateus Machado

Vivendo a melhor fase de sua carreira, Gilbert Durinho precisou ter paciência até chegar à luta mais importante da sua carreira, no próximo sábado (13), em disputa de cinturão meio-médio contra o campeão Kamaru Usman, na luta principal do UFC 258, em Las Vegas (EUA). Ao embalar duas vitórias em 2020, contra Demian Maia e Tyron Woodley, o brasileiro se credenciou ao title shot contra o nigeriano e o combate, inicialmente, aconteceria em 11 de julho, no UFC 251. No entanto, faltando poucos dias para o duelo, o faixa-preta de Jiu-Jitsu testou positivo para a Covid-19 e foi retirado do card, sendo substituído por Jorge Masvidal.

Com a certeza de que seguiria como próximo desafiante ao título meio-médio, Durinho se recuperou do vírus, retornou aos treinos e, nos últimos meses, precisou passar por mais um camp visando a luta contra Usman. Com a espera próxima do fim e a poucos dias da aguardada disputa de cinturão, o lutador de 34 anos conversou com a TATAME e falou como foi sua preparação para o confronto que vale o cinturão dos 77kg.

– A preparação foi ótima, graças a Deus. Reta final agora, então os treinamentos foram bem intensos, tive várias pessoas me ajudando, vários caras que conhecem muito bem o jogo do Kamaru, para estar me afiando. Eu já tinha feito um treinamento todo para ele, então é um cara que já conheço muito bem. Coloquei várias armadilhas para ele na trocação, no Jiu-Jitsu e no Wrestling, e procurei me preparar muito bem fisicamente, estar forte para dar show no dia. Tô amarradão, chegou a hora de ser campeão e vamos em busca disso. Estou ainda mais afiado e forte para enfrentá-lo – garantiu.

O confronto entre os dois atletas tem uma expectativa ainda maior pelo fato de ambos terem treinado juntos por alguns anos. Extremo conhecedor do jogo de Usman e ciente de que o nigeriano possui o mesmo conhecimento sobre as suas armas, Gilbert afirmou que isso pode fazer com que o atual campeão meio-médio do Ultimate apresente algumas “surpresas” na hora da luta, como conta a seguir.

– A gente se conhece muito bem e isso é bom e ruim (risos). Vou estar colocando mais coisas no meu jogo, assim como ele também. Vai ser uma luta equilibrada, mas prevejo pancadaria, uma luta bem agitada. Acho, sim, que ele está com algumas surpresas na cartola, assim como eu, então é colocar o jogo em prática. A gente se conhece muito, mas luvinha em cima do octógono, valendo o título, é diferente. Posso conhecer todo o jogo dele, as características, mas na hora da luta é diferente. Vamos estar 100% e prontos para uma guerra. Vai vencer quem estiver melhor -.

Com experiência no Jiu-Jitsu, modalidade onde contabilizou diversos títulos, e também com uma trajetória vitoriosa no MMA, tendo um cartel profissional de 19 vitórias e três derrotas, Gilbert Durinho sabe que a disputa de cinturão na maior organização de MMA do mundo é um grande passo na carreira de qualquer lutador. Ciente do desafio e da responsabilidade que terá pela frente, o brasileiro ressaltou que o trabalho psicológico que vem realizando nos últimos anos tem sido fundamental para os bons resultados que conquistou dentro do octógono.

– Eu tenho muita experiência no Jiu-Jitsu e também no MMA, mas uma coisa que eu venho fazendo nos últimos anos e vem me ajudando muito, em absolutamente todos os sentidos, é meu trabalho psicológico. A psicóloga Luciana Castelo Branco já está trabalhando comigo há quatro anos e isso mudou minha carreira. A gente coloca meta em cima de meta, cumprimos, isso mantém o trabalho sólido o tempo inteiro. Me ajudou muito na questão do nervosismo, ansiedade, questão de manter o foco. Fez grande diferença, e os resultados provam isso – destacou Durinho, que por fim, falou de sua confiança para sair vitorioso e campeão dos meio-médios no próximo sábado.

– Acredito muito que dá para ganhar e ser campeão, venho trabalhando há anos e de forma incansável para isso. Estou com uma estratégia muito boa, treinei muito duro, com caras que conhecem muito bem o jogo do meu adversário. Estou afiado e na minha melhor fase, pronto para dar o meu máximo. Vai ser difícil, mas eu vou conseguir conquistar esse cinturão. Agora é reta final, vou entrar com minha bandana do Brasil, minha bandeira, pronto para representar meu país no mais alto nível possível. É ganhar o cinturão ou morrer tentando, não tenho outra opção – finalizou.

CARD COMPLETO:

UFC 258

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 13 de fevereiro de 2021

Card principal (0h, horário de Brasília)

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Gilbert Durinho

Peso-mosca: Maycee Barber x Alexa Grasso

Peso-médio: Kelvin Gastelum x Ian Heinisch

Peso-galo: Andre Ewell x Chris Gutierrez

Peso-médio: Maki Pitolo x Julian Marquez

Card preliminar (20h30, horário de Brasília)

Peso-leve: Jim Miller x Bobby Green

Peso-médio: Rodolfo Vieira x Anthony Hernandez

Peso-meio-médio: Belal Muhammad x Dhiego Lima

Peso-palha: Polyana Viana x Mallory Martin

Peso-pena: Ricky Simón x Brian Kelleher

Peso-meio-médio: Gabriel Green x Phil Rowe

Peso-mosca: Gillian Robertson x Miranda Maverick

