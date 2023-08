Durigan: Receitas e despesas estarão no mesmo nível no orçamento de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 18:19 Compartilhe

O secretário-executivo do ministério da Fazenda, Dario Durigan, reiterou, ao deixar o fórum realizado pelo Esfera Brasil no Guarujá (SP), que as receitas e as despesas estarão “no mesmo nível” na peça orçamentária a ser encaminhada ao Congresso na quinta-feira que vem.

“Vamos fazer o últimos ajustes no começo da semana”, declarou Durigan, que assumiu interinamente como ministro da Fazenda com a viagem de Fernando Haddad para a cúpula do Brics, na África do Sul.

O orçamento chegará ao Legislativo tendo como parâmetro as diretrizes do novo arcabouço fiscal, aprovado na terça-feira. Durigan frisou que o novo marco fiscal é rígido e, ao prever margens de tolerância para as metas de resultado primário, mais inteligente do que a regra anterior, o teto de gastos, chamado de “peça de ficção” pelo secretário.

