Durcesio Mello fala em ‘pensar com criatividade’ e quer mais sócios votando no Botafogo Novo presidente do Alvinegro tomou posse nesta segunda-feira, no salão nobre de General Severiano, e falou em 'unir todos os botafoguenses'

Nesta segunda-feira, Durcesio Mello tomou posse como novo presidente do Botafogo no salão nobre de General Severiano para o quadriênio 2021-2024. Em discurso, o novo cartola do Alvinegro afirmou que precisará de criatividade para melhorar a situação do clube e se disse confiante para o novo momento. O ex-mandatário, Nelson Mufarrej, não esteve presente no evento por suspeita de Covid-19.

– Temos que pensar com criatividade. O mesmo modelo que vem acontecendo há décadas já está provado que não dá certo. Sou um entusiasta por natureza, estou confiante. Espero que em quatro anos tenhamos um Botafogo maior e melhor – afirmou o novo presidente.

Durcesio Mello ganhou as eleições realizadas no fim do ano passado com certa folga, recebendo 477 votos e superando Walmer Machado, 219 votos, e Alessandro Leite, 124 votos. Para o novo presidente, é preciso que o Botafogo tenha mais votantes já no próximo pleito, em 2024.

– No futebol, pretendemos capacitar as estruturas dos atletas e ter o CT de altíssimo nível. Outra meta é tornar mais amigável o programa de sócio-torcedor. Tentar colocar esses sócios para votar já na próxima eleição. Não é justo que o futuro de um clube como Botafogo seja decidido por 800 a 1000 pessoas. Incentivo aos esportes olímpicos, totalmente autossustentáveis, melhorar e legalizar as sedes, criar o Instituto Glorioso, para valorizar os ex-atletas, viabilizar projetos sociais no Estádio Nilton Santos – disse Durcesio.

Além dele, Mauro Sodré tomou posse do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Entre os novos vice-presidentes, Daniel Pereira Júnior assume a pasta de Esportes Gerais, Hilario Gouveia o Remo, Thiago Carvalho Sallibi será o VP Social e Marcelo Chaloub Barbieri o Jurídico. A vice-presidência de futebol e de finanças serão conduzidas por Durcesio Mello e Vinicius Assumpção (presidente e vice-presidente), respectivamente. A nova diretoria analisa diminuir o número de vice-presidentes do clube (atualmente 12, por Estatuto).

Nas últimas semanas, Durcesio Mello e Vinícius Assumpção criaram o Grupo de Trabalho de Transição (GTT). A equipe estudou as necessidades do Botafogo a curto prazo e passou para os dois dirigentes. A intenção de ambos foi chegar ao clube tendo noção do que precisa ser feito ainda a curto prazo.

– Se eu tenho um sonho, é unir todos os botafoguenses. Trazer o máximo que a gente puder. Todo mundo para ajudar e trabalhar nesse novo Botafogo. Não posso deixar de agradecer o Nelson, Rotenberg e todos os outros por uma transição exemplar. Que isso vire um exemplo para todas as gestões. Queria fazer um agradecimento ao Carlos Augusto Montenegro, um dos maiores botafoguenses da história, que me ajudou a chegar até aqui – completou Durcesio.

