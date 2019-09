Duratex anuncia fim das atividades da sua unidade de Botucatu (SP)

A Duratex anunciou, por meio de Fato Relevante, o encerramento das atividades da unidade de produção de painéis de madeira em Botucatu, no interior de São Paulo. A produção nesta fábrica se encontrava suspensa desde novembro de 2018. No comunicado, a empresa afirma que não haverá impactos no fornecimento de produtos, por conta da capacidade instalada nas demais unidades da Divisão Madeira.

Além disso, a companhia fechou a venda de ativos florestais, imóveis rurais e cessão de parcerias, também na região central do Estado de SP, para a Turvinho Participações. Essa venda e o encerramento da produção em Botucatu vão adicionar um lucro extraordinário de R$ 230 milhões para a Duratex, com impacto líquido no caixa de aproximadamente R$ 450 milhões.