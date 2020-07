Durante programa ao vivo, apresentadora de TV perde dente da frente

Uma situação inusitada e constrangedora aconteceu durante uma transmissão ao vivo com a jornalista Marichka Padalko. Ela perdeu o dente da frente enquanto lia notícias sobre a pandemia do novo coronavírus.

Muito profissional, Marichka agiu com calma e maestria na ocasião: ela recolheu o dente com a mão e seguiu normalmente apresentando o telejornal.

Mostrando que tirou tudo de letra e de forma leve, Padalko compartilhou o vídeo do momento em seu perfil no Instagram. “Sim, eu realmente perdi parte do meu dente da frente hoje durante a transmissão ao vivo da TSN. Esta é provavelmente a minha experiência mais curiosa em 20 anos como apresentadora. A transmissão ao vivo é maravilhosa porque é sempre imprevisível. Honestamente, pensei que o incidente passaria despercebido. Este episódio não foi publicado no canal da TSN no YouTube. Mas subestimamos a atenção de nossos telespectadores”, escreveu ela na publicação.

No post, ela ainda explicou que perdeu parte de seu dente enquanto brincava com a filha há dez anos.

Assista ao vídeo:

