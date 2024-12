Durante Prêmio Multishow 2024, Anitta repete look usado por Fernanda Lima

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/12/2024 - 23:29 Para compartilhar:

A cantora Anitta apareceu com um look belíssimo durante a noite de gala do Prêmio Multishow 2024, que aconteceu nesta terça-feira, dia 3, no Rio de Janeiro. A artista elegeu um vestido da grife francesa Saint Laurent para a premiação musical.

O vestido luxuoso também já foi usado por Fernanda Lima em um evento de beleza, em outubro deste ano. Em 2023, o mesmo vestido tinha sido usado pela atriz espanhola Milena Smit durante o Festival de Veneza. Dias depois, a peça foi exibida no corpo da influencer brasileira Thassia Naves.

Anitta é uma das atrações desta edição do prêmio e indicada em cinco categorias. Em seu Instagram, a cantora compartilhou detalhes do visual.