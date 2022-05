Durante podcast ‘A Rodada’, Sérgio Soares relembra passagem por time marcante do Palmeiras

Sérgio Soares participou nesta segunda-feira (23/05) do podcast “A Rodada”, do LANCE!, e relembrou momentos marcantes da época de atleta. Durante a resenha, o ex-jogador falou do time do Palmeiras de 1996 e comentou como era jogar ao lado de grandes craques como Rivaldo, Luizão, Müller e Cafu. Assista ao vídeo acima.





Sérgio Soares no podcast “A Rodada” (Reprodução)

