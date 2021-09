Durante ‘Outubro Rosa’, Corinthians realizará campanha de mamografia gratuita Ação é promovida por Departamento de Responsabilidade Social e Cidadania corintiano tem parceria com Governo Estadual, Fifi, Femama e Hospital Santa Marcelina

Durante os dias 5 e 14 de outubro, o Corinthians, através do seu Departamento de Responsabilidade Social e Cidadania, realizará uma campanha que promoverá a exames de mamografia gratuitamente na Neo Química Arena.

O procedimento será realizado em mulheres de 35 a 49 e acima de 70 com pedido médico, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e RG e de 50 a 69 apenas com RG e identificação do SUS.

Para isso, será necessário um agendamento prévio através do site do Timão. As inscrições já estão abertas.

Os agendamentos poderão ser feitos nas seguintes datas.

Dia 05/10: Atendimento das 8h às 12h;

Dias 06, 07 e 08/10: Atendimento das 8h às 17h;

Dia 09/10: Atendimento das 8h às 12h;

Dia 10/10: Domingo – não haverá atendimento;

Dia 11/10: Atendimento das 8h às 17h ;

Dia 12/10: Feriado – Não haverá atendimento;

Dia 13/10: Atendimento da 8h às 12h;

Dias 14 e 15/10: Atendimento das 8h às 17h;

Dia 16/10: Atendimento das 8h às 12h.

O Time do Povo terá a parceria do Governo do Estado de São Paulo, que fornecerá a Carreta Mulheres de Peito, Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (Fidi) para a realização dos exames. O veículo ficará no Estacionamento Oeste da Neo Química Arena.

Também apoiará a ação a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), que auxiliará com informações de conscientização, e o Hospital Santa Marcelina, onde serão direcionadas as mulheres que tiverem alterações em seus exames.

Por conta da pandemia do novo coronavírus não haverá a tradicional caminha de conscientização em relação ao Câncer de Mama.

