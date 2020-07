Durante live, naturistas apontam ereção à vista como ‘falta grave’

Em uma live que reuniu aproximadamente 20 entusiastas do nudismo, regras ou “Normas Éticas do Naturismo” foram discutidas durante o papo virtual.

Entre elas, uma das que mais chamou atenção foi que uma ereção deve ser “acalmada”, caso o homem esteja em um evento de nudistas em contanto com a natureza, conforme apuração do colunista Paulo Sampaio, do UOL.

Somente depois que o órgão estiver em “repouso”, o homem pode sair e ir até onde pretende .

“Ninguém precisa exibir a ereção como um troféu. Se você está excitado, não vai se levantar, atravessar toda a parte da piscina até chegar ao banheiro. Não! Você vai sentar, esperar acalmar, para depois se levantar. Na praia, a mesma coisa. Aconteceu? Senta. Faz um buraquinho na areia, vira de bunda pra cima e espera”.

A premissa foi dita pelo vice-presidente da Federação Brasileira de Naturismo (FBrN), Leonardo Spínola, que além da recomendação também deu dicas de como não cometer a falta. O tema foi discutido no tópico “Faltas Graves”.

Um dos participantes da live explicou também que para ser naturista não precisa estar sem roupa. Identificado como Roberto, com idade superior aos 60 anos, ele revelou que depois de casar pela segunda vez deixou de ser naturista.

Em resposta, o coordenador da live chamado Alexandre disse que não existe “ex-naturista”.

“O naturismo é uma filosofia que você pode vivenciar o tempo todo, mesmo estando de paletó e gravata. Eu, no meu trabalho, só não estou sem roupa porque preciso seguir as normas da profissão e do local”.

Entre os cerca de 20 frequentadores do evento, em torno de 99% eram do sexo masculino. Cotavam-se apenas duas mulheres. Tanto Spínola quanto Alexandre afirmam que foi “acaso”, conforme o colunista.

Veja também