Durant vira desfalque e Golden State Warriors perde do Sacramento Kings na NBA

Sem três de suas principais estrelas, o Golden State Warriors decepcionou na noite desta sexta-feira, fez um duelo sem inspiração na NBA e foi derrotado pelo Sacramento Kings por 98 a 93.

Com Stephen Curry e Klay Thompson já lesionados, a equipe recebeu outra notícia ruim antes da partida de sexta-feira: um exame de imagem revelou que o astro Kevin Durant sofreu uma pequena fratura incompleta na cartilagem das costelas. Ele será reavaliado dentro de duas semanas.

E, sem as suas estrelas, o Golden State Warriors até fez um duelo equilibrado, mas perdeu o ritmo nos minutos finais e acabou derrotado pelo Sacramento Kings, equipe que obteve a 23ª vitória e ocupa apenas a 12ª posição da Conferência Oeste.

Ainda assim, o cestinha da partida foi Quinn Cook, do Warriors, com 25 pontos. Destaque ainda para Draymond Green, com dez rebotes e sete assistências. Já Buddy Hield liderou o Kings com 22 pontos.

O resultado deixou o atual campeão da NBA na vice-liderança da Conferência Oeste, com 52 vitórias e 17 derrotas. É exatamente a mesma campanha do Toronto Raptors, que manteve a liderança da Conferência Leste após superar nesta sexta-feira o Dallas Mavericks, por 122 a 115.

Para conquistar o seu 11º triunfo consecutivo, contudo, a equipe não teve facilidade: passou quase todo o duelo atrás no placar, empatou no fim e só embalou na prorrogação, quando finalmente impôs sua superioridade. Destaque para DeMar DeRozan, cestinha com 29 pontos.

Outra equipe a obter boa vitória foi o Oklahoma City Thunder, ao superar o Los Angeles Clippers por 121 a 113. O time foi novamente liderado por Russell Westbrook, que somou 16 pontos, 10 rebotes e 11 assistências, chegando ao 22º triplo-duplo da temporada e o 101º da carreira. O resultado deixou o Oklahoma na quarta posição da Conferência Oeste, com 42 triunfos.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic 83 x 92 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 120 x 116 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 122 x 115 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 121 x 113 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 93 x 98 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 91 x 92 Miami Heat

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans x Houston Rockets

Washington Wizards x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Dallas Mavericks

New York Knicks x Charlotte Hornets

Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Sacramento Kings

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons