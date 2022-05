Duque adverte que seria ‘estupidez’ rever liberalização comercial da Colômbia

Dar marcha ré na liberalização comercial da Colômbia “seria uma estupidez sem precedentes”, advertiu nesta quinta-feira (19) a seu eventual sucessor o presidente em fim de mandato, Iván Duque, durante sua última visita ao Reino Unido para intensificar os intercâmbios e captar investimentos.

O conservador colombiano se reuniu com o chefe de governo britânico Boris Johnson, com o príncipe William, o segundo na linha sucessória do trono, e ministros do gabinete britânico.





A visita de Duque busca, sobretudo, intensificar o comércio com o Reino Unido após a entrada em vigor, no próximo mês, do tratado que dá continuidade às relações comerciais pós-Brexit.

O Reino Unido foi o terceiro maior investidor na Colômbia na última década e o número um entre os países europeus, à frente da Espanha, principalmente no setor de infraestrutura.

“Como uma das economias mais liberalizadas, diversificadas e globalizadas do mundo, estamos em uma posição ideal para trabalhar com a Colômbia na diversificação de seu desenvolvimento econômico”, assinalou o secretário de Comércio Internacional britânico, Ranil Jayawardena, aos jornalistas, antes de receber Duque para novas conversas comerciais.

Contudo, segundo as pesquisas de opinião, o candidato de esquerda Gustavo Petro poderia vencer as eleições presidenciais colombianas, cujo primeiro turno acontece em 29 de maio, e questionar o processo de liberalização da economia sul-americana.

“Quando existem relações comerciais que atraem investimentos, que geram emprego, que produzem oportunidades, romper com isso seria uma estupidez sem precedentes”, assinalou Duque, ao se dirigir àquele “que será o próximo presidente”.

Acompanhado nesta última viagem pelos ministros de Comércio, Indústria e Turismo, Meio Ambiente e Saúde, Duque também visitará a Turquia, antes de participar do Fórum Econômico de Davos na Suíça.