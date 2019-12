DuPont e IFF fecham acordo que cria gigante do segmento de ingredientes

A DuPont de Nemours anunciou no domingo, 15, um acordo para combinar seu negócio de nutrição com a International Flavors & Fragrances (IFF), criando uma das principais fornecedoras de ingredientes para fabricantes de alimentos nos Estados Unidos.

A companhia combinada terá receita de US$ 11 bilhões e fornecerá produtos como proteína de soja, probióticos, enzimas e ingredientes para a criação de aromas e sabores para produtos de consumo. A nova empresa continuará se chamando IFF e sendo comandada pelo CEO da IFF, Andreas Fibig.

A DuPont se tornou uma companhia autônoma neste ano, após o desmembramento da DowDuPont em três empresas distintas. A companhia de materiais se chama agora Dow, enquanto a de agricultura passou a se chamar Corteva. A DuPont é a empresa de produtos especiais.

Nos nove primeiros meses deste ano, a unidade de Nutrição e Biociências foi responsável por 28% da receita da DuPont.

Os acionistas da DuPont terão participação de 55,4% na companhia combinada, enquanto os da IFF ficarão com 44,6%. A DuPont ainda receberá um pagamento de US$ 7,3 bilhões em dinheiro. O negócio avalia a divisão de nutrição da DuPont em US$ 26,2 bilhões.

O conselho de administração da nova companhia terá sete membros do conselho atual da IFF, o presidente executivo da DuPont, Ed Breen, e outros cinco membros escolhidos pela DuPont. Fonte: Dow Jones Newswires.