Duplas brasileiras avançam direto às quartas de final do vôlei de praia no Pan

As duplas brasileiras que participam do torneio de vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos de Lima tiveram resultados opostos nesta sexta-feira, na rodada final da fase de grupos. Ainda assim, Carolina Horta/Ângela e Oscar/Thiago se classificaram em primeiro lugar, avançando direto às quartas de final.

Pelo Grupo C da chave feminina, Carolina Horta e Ângela conquistaram o terceiro triunfo em três duelos disputados ao bater, nesta sexta, as mexicanas Orellana e Revuelta por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/11.

“Acredito que jogamos mais soltas, com mais alegria, confortáveis. Em uma competição dessa magnitude você vai evoluindo, crescendo. Considero que hoje fizemos nosso melhor jogo das três partidas que vencemos até aqui. Buscamos nossa estratégia previamente traçada, sempre motivadas, focadas, foi incrível. Nós sentimos essa energia da torcida dentro de quadra, e nada melhor do que retribuir”, declarou Ângela.

As brasileiras voltarão a jogar no domingo, pelas quartas, a partir das 14h20 (horário de Brasília), diante das vencedoras do duelo entre as canadenses Harnett e Lapointe e as colombianas Ayala e Rios.

Pelo Grupo C do torneio masculino, Oscar e Thiago foram batidos, de virada, pelos cubanos Gonzalez e Reyes por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/14 e 18/16. Ainda assim, com os mesmos cinco pontos da dupla de Cuba e da parceria uruguaia, mas em vantagem nos critérios de desempate, avançou em primeiro lugar, indo direto às quartas de final.

Os brasileiros voltarão a jogar no domingo. A dupla adversária será Ontiveros/Virgen (México) ou Escobar/Vargas (El Salvador). “Os cubanos jogaram bem, usaram uma boa estratégia de bloqueio. Mas saímos felizes, claro que queríamos vencer, mas nosso objetivo era sair em primeiro do grupo. Não gostamos de perder, acontece, mas apresentamos um bom voleibol, um bom ritmo, foi disputado até o final. Vamos descansar e se preparar para a próxima fase”, disse Oscar.