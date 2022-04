Dupla titular? Veja os números de Arboleda e Miranda juntos na zaga do São Paulo nesta temporada Zagueiros experientes começaram seis partidas como titulares na defesa do Tricolor, com apenas uma derrota, mas dez gols sofridos





Desde o começo desta temporada, muitos torcedores do São Paulo questionam a ausência da dupla Miranda e Arboleda do time titular. Antes incontestáveis na defesa, os experientes jogadores foram ‘preteridos’ em 2022 pela dupla Diego Costa e Léo. Com isso, veja os números do equatoriano e do ídolo são-paulino quando começaram juntos na zaga nesta temporada.

> GALERIA

Presidente do São Paulo vira meme após montagem com Roberto Carlos



TABELA

​> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogos



Arboleda e Miranda jogaram juntos desde o início em seis jogos na temporada. Foram quatro vitórias (Everton, Ayacucho-PER, Botafogo-SP e Água Santa), um empate (Juventude) e uma derrota (Red Bull Bragantino). Nessas partidas, o São Paulo sofreu dez gols, uma média de 1,6 gols por jogo.

Se pegarmos os números separados de ambos, Arboleda atuou em 13 jogos, sendo 12 como titular, marcando três gols. Com ele em campo, o São Paulo teve sete vitórias, três empates e três derrotas, sofrendo 13 gols.

E MAIS:

Já Miranda jogou dez partidas no ano, sendo nove delas como titular. Ele marcou um gol, na vitória sobre o Ayacucho-PER, por 3 a 2. Foram sete vitórias, dois empates e uma derrota.

NÚMEROS DO SÃO PAULO COM ARBOLEDA E MIRANDA COMO TITULARES JUNTOS EM 2022

Juventude 2 x 2 São Paulo

São Paulo 2 x 0 Everton

Ayacucho 2 x 3 São Paulo

São Paulo 2 x 1 Botafogo

Água Santa 1 x 2 São Paulo

Red Bull Bragantino 4 x 3 São Paulo

Quatro vitórias, um empate e uma derrota – dez gols sofridos

E MAIS: