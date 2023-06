Dupla sertanejo Gustavo Moura e Rafael apresentam single ‘Digitando’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 14:21 Compartilhe

Nesta sexta-feira, 23 de junho, a dupla Gustavo Moura e Rafael exibe a inédita “Digitando”. A faixa, que faz parte do EP “Um Novo Ciclo”, vai ser anunciada em todas as plataformas digitais à 0h.

Outras já conhecidas do público do mesmo álbum como “Rojão”, “A Porra do Amor”, “Rolim”, “Malvada”, “Pior Solteiro”, e “Convite Pro Erro”, um feat com Bruno e Marrone que, por exemplo, já rende aos irmãos números super expressivos. Só para citar no canal dos sertanejos no Youtube, já são mais de 7.3 milhões de views.

“Eu estou muito animado com esse lançamento, ‘Digitando’ é uma aposta nossa, é uma música forte, tenho certeza que o público vai receber bem essa canção”, comenta Gustavo Moura.

“Essa música é potente mesmo, a letra vai ficar na mente dos ouvintes, a melodia é chiclete, tô muito ansioso pra sexta-feira. Não percam o lançamento de ‘Digitando’, a partir da meia noite em todas as plataformas digitais”, finaliza Rafael.

