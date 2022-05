Dupla sertaneja de Conrado, Aleksandro morre em grave acidente aos 34 anos

O sertanejo Aleksandro, de 34 anos, está entre as vítimas fatais do grave acidente na rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu-SP, neste sábado (7). Dupla de Conrado, os cantores e a equipe estavam no ônibus deles com mais 16 pessoas com destino para São Pedro, cidade do interior paulista onde havia show marcado.





Além de Aleksandro, outros cinco ocupantes do ônibus também morreram. Além disso, o Corpo de Bombeiros socorreu 11 pessoas, as quais tiveram que ser encaminhadas com ferimentos e lesões para unidades de saúde próximas do acidente.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra rodovia, o acidente ocorreu por volta das 10h30 deste sábado no km 402,2 da rodovia sentido São Paulo.

⚠️Atualização!



No km 402,2, em Miracatu/SP:



➡️ Sentido Curitiba

❌ Faixas bloqueadas, devido a acidente;

❗️ Tráfego desviado pelo acostamento.

🚙 Fila de 12 quilômetros.



-



➡️ Sentido São Paulo

❌ Faixa esquerda bloqueada;

✅ Faixa direita liberada;

🚙 Fila de 2 quilômetros. https://t.co/rwzL8c4v3u — Arteris Régis (@Arteris_ARB) May 7, 2022

Horas antes do acidente, o cantor chegou a publicar um stories no seu Instagram dentro do ônibus da dupla e a caminho do interior paulista.

Conforme relatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os primeiros indícios mostram que a causa do acidente tenha sido o estouro do pneu dianteiro esquerdo. Com isso, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou no canteiro central.