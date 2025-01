Dupla italiana perde final do Aberto da Austrália

ROMA, 25 JAN (ANSA) – Os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori foram derrotados neste sábado (25) na final do torneio de duplas do Aberto da Austrália, em Melbourne.

Após mais de três horas de jogo, os azzurri perderam de virada por 2 sets a 1, com parciais de 7-6(18/16), 6-7(7/5) e 3-6, para a dupla formada por Harri Heliovaara e Henry Patten.

Bolelli e Vavassori buscavam um título inédito para a parceria em território australiano, mas os atuais campeões de Wimbledon não deram moleza aos tenistas italianos.

Vale destacar que Bolelli já foi campeão de duplas do Aberto da Austrália em 2015, com Fabio Fognini, e finalista de Roland Garros em 2024, com Vavassori, que disputou sua terceira decisão de Grand Slam. (ANSA).