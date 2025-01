Dupla italiana fará final no Aberto da Austrália

ROMA, 23 JAN (ANSA) – Os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori derrotaram o sueco Andre Goransson e o holandês Sem Verbeek nesta quinta-feira (23) por 2 sets a 1 e se classificaram para a final da chave de duplas masculinas do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada do tênis.

Os azzurri perderam o primeiro set por 6 a 2, mas depois viraram o placar com parciais de 6/3 e 6/4 e fecharam a partida em 1h52. Na decisão, eles enfrentarão o finlandês Harri Heliovaara e o britânico Henry Patten, que derrotaram os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz por 2 a 1 (6/4, 3/6 e 7/6).

Bolelli e Vavassori já foram finalistas no Aberto da Austrália em 2024, mas perderam por 2 a 0 (7/6 e 7/5) para o indiano Rohan Bopanna e o australiano Matthew Ebden.

“No ano passado, tratava-se de uma final totalmente inesperada. Foi muito emocionante e não soubemos administrar da melhor maneira as dificuldades na gestão das expectativas. Desta vez estaremos mais preparados”, disse Bolelli após a vitória. O tenista já foi campeão de duplas do Aberto da Austrália em 2015, com Fabio Fognini, e finalista de Roland Garros em 2024, com Vavassori, que disputará sua terceira decisão de Grand Slam.

