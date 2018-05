Dupla Gre-nal lidera ranking mundial de quem mais jogou nos últimos 10 anos; brasileiros dominam

Nunca se jogou tanto no Brasil. Nos últimos dez anos, as equipes brasileiras acumularam um total de jogos muito superior aos índices de times europeus. Um levantamento da Pluri Consultoria, empresa de um grupo que “atua nas áreas de Economia, inteligência de mercado, marketing e gestão aplicada em projetos de consultoria para o mercado esportivo”, dos 10 clubes que mais jogaram no mundo desde 2007, todos são filiados da CBF.

Os campeões são gaúchos. O Internacional, primeiro colocado, disputou 713 partidas neste período. O Grêmio vem atrás com 703. A primeira equipe fora do Brasil é o Atlético Nacional, da Colômbia, que ocupa a 11ª posição com 675 jogos. O primeiro europeu é o Barcelona, em 29º, com 593 partidas.

Os números impressionam. O levantamento levou em conta os campeonatos nacionais e estaduais, além de Copas nacionais, regionais, continentais e internacionais. Entre os top 30, 25 são brasileiros, quatro colombianos e apenas um europeu. Os clubes do Brasil jogam em média, 20 partidas a mais do que os times do Velho Continente. Os torneios estaduais representam 25% dos jogos do calendário organizado pela CBF.

O estudo foi feito para clubes, entidades, atletas, empresas, patrocinadores e investidores do futebol.

Confira o ranking: