Dupla do Vélez elogia o Flamengo e projeta duelo na Libertadores: ‘Precisamos de 180 minutos perfeitos’

O confronto entre Flamengo e Vélez, pela semifinal da Libertadores, já repercute no país vizinho. Lucas Pratto e Leonardo Jara, dois experientes jogadores do clube argentino, projetaram o duelo por uma vaga na decisão continental e não pouparam elogios ao Rubro-Negro.

Velho conhecido do futebol brasileiro, o atacante Pratto terá a chance de uma vingança contra o Flamengo. Na final da Libertadores de 2019, ele estava no River Plate e cometeu o erro que originou o gol de empate de Gabigol. Sobre o reencontro na semifinal, o camisa 9 elogiou o Fla, mas garantiu que o foco agora está na Liga Argentina.

– É um rival duríssimo, mas primeiro temos que pensar em levantar a cabeça no torneio. Neste fim de semana, jogamos contra o segundo do campeonato, o Gimnasia. Quando chegar a semana anterior ao Flamengo, vamos pensar nisso.

O lateral-direito Jara, de 31 anos, foi mais contundente nos elogios. Em entrevista ao Olé, o defensor exaltou o plantel rubro-negro e classificou o Flamengo como o melhor time da América do Sul.

– Vamos correr e dar tudo de nós para jogar de igual para igual com quem é, eu acho, a melhor equipe da América. Por nomes, por jogo, por tudo, é o grande candidato a ganhar a Libertadores. Mas temos nossa qualidade e trataremos de neutralizar o rival, o que vai ser difícil, porque tem grandíssimos jogadores.

– São muitos jogadores. Fazem uma substituição e entra alguém que veio do Benfica (risos). É um grande plantel, um grande estilo de jogo e um excelente treinador. Se queremos ter uma chance mínima, precisamos fazer 180 minutos perfeitos.

Flamengo e Vélez começam a duelar por uma vaga na final da Libertadores na semana de 31 de agosto, na Argentina. Na semana seguinte, os times decidem o finalista no Maracanã.

