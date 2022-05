Dupla do Palmeiras tem mais gols do que 75% dos classificados para as oitavas da Libertadores Apenas o próprio Verdão, o Emelec-EQU, o River Plate-ARG e o Flamengo anotaram mais tentos do que Rafael Navarro (7 gols) e Raphael Veiga (6 gols) juntos na competição

O Palmeiras aguarda ansiosamente o sorteio das oitavas de final da Libertadores-2022, que acontece nesta sexta-feira, às 13h (de Brasília), e será acompanhado em Tempo Real pelo LANCE!. Com os 16 classificados já conhecidos, já é possível fazer comparações e uma delas é na quantidade de gols. Se juntarmos os tentos de Rafael Navarro e Raphael Veiga, eles somam mais gols do que 12 dos 16 clubes que garantiram vaga no mata-mata do torneio.





A explicação para pegar esses dois personagens é bem simples: Navarro é o artilheiro do Verdão e da competição com sete gols, e Veiga é o vice com seis gols. Somados, eles têm 13 gols na atual competição, o que já é muito para uma fase de grupos em que o Alviverde bateu o recorde de melhor ataque com 25 tentos.

Os números são, de fato, impressionantes. Tanto é que se a dupla Navarro e Veiga fosse um time na Libertadores, ela teria mais gols do que 75% dos clubes que se classificaram para as oitavas de final da competição continental, o que corresponde a 12 das 16 equipes que estão no mata-mata e aguardam pelo sorteio desta sexta-feira.

Nesse contexto, apenas o próprio Palmeiras (25 gols), o River Plate-ARG (18 gols), Flamengo (15 gols) e Emelec-EQU (14 gols) tiveram ataques melhores do que esse hipotético time “Navarro-Veiga” (13 gols). De resto, todos os outros ficaram atrás dos tentos da dupla.

Quando levamos isso para todo o torneio, ou seja, as 32 equipes que disputaram a fase de grupos, a porcentagem fica ainda maior do que 75%. Navarro-Veiga tem mais gols do que 28 clubes da etapa de classificação, o que significa 87,5% do total, ou seja, apenas os quatro times citados acima têm mais tentos do que a dupla palmeirense.

Abel Ferreira, sua comissão técnica e seus comandados sabem que a fase de grupos ficou para atrás e uma “nova competição” começará a partir de agora, com o sorteio. Todo esse trabalho histórico, essa abundância de gols, ficaram para trás. Com adversários mais fortes e em esquema eliminatório, o ataque terá que se provar novamente.

Confira a lista dos ataques dos 16 clubes das oitavas de final da Libertadores em comparação com a dupla Navarro-Veiga:

Palmeiras – 25 gols

River Plate-ARG – 18 gols

Flamengo – 15 gols

Emelec-EQU – 14 gols

Navarro-Veiga – 13 gols

​Vélez-ARG – 12 gols

​Fortaleza – 10 gols

Atlético-MG – 10 gols

Tolima – 10 gols

​Colón-ARG – 8 gols

Libertad-PAR – 8 gols

Athletico-PR – 8 gols

​Estudiantes-ARG – 8 gols

Cerro Porteño-PAR – 5 gols

Boca Juniors-ARG – 5 gols

Corinthians – 5 gols