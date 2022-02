Dupla deve seguir fora, mas Flamengo tem retorno importante e estreia para o próximo jogo Carioca: Rubro-Negro enfrenta o Nova Iguaçu neste domingo, às 19h, no Raulino de Oliveira

O Flamengo encerrou a preparação para o seu sexto jogo no Campeonato Carioca, a ser realizado às 19h deste domingo, contra o Nova Iguaçu, no Estádio Raulino de Oliveira. O time de Paulo Sousa treinou nesta manhã de sábado, mas, estrategicamente, o clube só divulgará os relacionados amanhã.

Mais uma vez, David Luiz e Bruno Henrique só treinaram a primeira parte da atividade com o grupo e são dúvidas para o próximo jogo – tendem a ser poupados novamente. Já Vitinho volta de suspensão e estará à disposição, assim como Fabrício Bruno, que deve fazer a sua estreia pelo Fla, com dez pontos e na quarta colocação na tabela.

Levando em conta o significativo rodízio de Paulo Sousa, uma provável escalação do Flamengo para duelar com o Nova Iguaçu tem: Hugo Souza (Diego Alves); Gustavo Henrique, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Filipe Luís; Isla (Matheuzinho), Arão, Andreas e Everton Ribeiro; Gabigol, Arrascaeta e Pedro.

Antes de enfrentar o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, no dia 20, o Flamengo tem dois compromissos pelo Carioca – somando o de amanhã. Depois do embate contra Nova Iguaçu, haverá a visita ao Madureira, no dia 16, no Estádio Conselheiro Galvão.

