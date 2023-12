Dupla de Pepê, Neném nega ter usado dinheiro de fãs para comprar casa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2023 - 5:41 Para compartilhar:

Os novos casarões da dupla Pepê e Neném deram o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira, 13. Isso porque as gêmeas, que estão de mudança para Sorocaba, no interior de São Paulo, pediram ajuda financeira aos fãs em 2021, durante a pandemia de covid-19.

Após seguidores acusarem a dupla de usar o dinheiro do público para adquirir os imóveis, Neném, que é casada com a influenciadora Thais Baptista, se justificou nos stories do Instagram.

“Como que a gente compra uma casa, ou aluga, pedindo dinheiro para fã? Aonde o fã vai dar dinheiro para te ajudar? A gente realmente tem que agradecer por muitas coisas que acontecem em nossa vida, e agradeço aos fãs. Eles nos ajudaram muito. Mas falar que a gente pediu dinheiro para comprar casa, é mentira. Parem com isso”, pontuou a cantora.

Na sequência, ela mencionou que, motivadas por Thais e Thalyta, esposa de Pepê, as duas passaram a trabalhar com a internet.

“As meninas trabalham para caramba. Se não fosse por elas, eu e a Pepê não estaríamos aqui. A gente só pensava em música, em cantar, e elas conversaram com a gente […] Hoje a gente trabalha com a internet junto com elas, e graças a Deus muita coisa em nossas vidas mudou.”

