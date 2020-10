Dupla de jogadoras do Manchester United vende mais camisas que todo time masculino

As norte-americanas Tobin Heath e Christen Press tem feito a diferença não só dentro de campo para o Manchester United. Recém-contratadas, a dupla chegou ao clube inglês no mês passado e as vendas de camisas das jogadoras já é superior a todo time masculino somado dos diabos vermelhos.

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, a venda de camisas da seleção dos Estados Unidos feminina também supera as de Paul Pogba, Bruno Fernandes e Marcus Rashford. Essa marca foi batida apenas três dia após o anúncio da contratação da dupla.

As campeãs do mundo pela seleção norte-americana em 2019 estrearam no último domingo (4) em duelo contra o Brighton. Heath, 32 anos, entrou no segundo tempo e marcou o último gol na vitória por 3 a 0, Press, 31, jogou apenas 13 minutos e levou um cartão amarelo.

