Dupla ‘Barbenheimer’ lidera indicações ao Globo de Ouro

“Barbie” e “Oppenheimer”, os dois filmes que dominaram as bilheterias e geraram uma enxurrada de memes na internet este ano, lideram as indicações aos prêmios Globo de Ouro, anunciadas nesta segunda-feira (11).

Com nove indicações,”Barbie”, longa-metragem de Greta Gerwig baseado na icônica boneca, ficou no topo. Entre elas, estão as categorias de melhor comédia, melhor roteiro, melhor diretor e melhor canção.

As estrelas Margot Robbie e Ryan Gosling também foram indicados por seus papéis no filme – a maior bilheteria de 2023, com mais de US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 6,92 bilhões) arrecadados globalmente.

Por sua vez,”Oppenheimer”, drama de Christopher Nolan sobre o inventor da bomba atômica, seguiu com oito indicações, incluindo melhor drama e melhor diretor.

Os principais integrantes do elenco, entre eles Cillian Murphy, Emily Blunt e Robert Downey Jr, também receberam indicações.

Os dois filmes, apelidados em conjunto pelos fãs e a crítica como “Barbenheimer” por estrearem no mesmo dia nos cinemas, dominaram as bilheterias este ano e agora têm um forte começo na temporada de prêmios de Hollywood, que termina com o Oscar em março.

Em seguida, “Assassinos da Lua das Flores”, de Martin Scorsese com atuação de Leonardo DiCaprio e Robert de Niro, teve sete indicações, assim como “Pobres Criaturas”, do diretor grego Yorgos Lanthimos. Logo abaixo, “Vidas Passadas”, da sul-coreana Celine Song, ficou com cinco.

Outro destaque foi a indicação como melhor filme de língua não-inglesa de “A Sociedade da Neve”, do diretor espanhol Juan Antonio Bayona, produzido pela Netflix com base no livro do uruguaio Pablo Vierci.

O longa, que poderá ser visto em janeiro na plataforma de streaming, conta as experiências dos sobreviventes do acidente do avião que transportava uma equipe de rugby e caiu na Cordilheira dos Andes em 1972.

Os jovens uruguaios sobreviveram 72 dias com temperaturas abaixo de zero e, sem alimentos, se viram obrigados a ingerir a carne das vítimas que morreram.

As indicações ao Globo de Ouro foram apresentadas de Los Angeles pelo humorista Cedric The Entertainer e o ator Wilmer Valderrama no programa “CBS Mornings”. A premiação dos vencedores será realizada no dia 7 de janeiro de 2024.

