Dupla ‘Barbenheimer’ lidera indicações ao Globo de Ouro

“Barbie” e “Oppenheimer”, os dois filmes que dominaram as bilheterias e geraram uma enxurrada de memes na internet este ano, lideraram, nesta segunda-feira (11), as indicações aos prêmios Globo de Ouro, que contou ainda com a inclusão de “A Sociedade da Neve”.

Com nove indicações,”Barbie”, longa-metragem de Greta Gerwig baseado na icônica boneca, ficou no topo. Entre elas, a categoria de melhor comédia. As estrelas Margot Robbie e Ryan Gosling também foram indicados por seus papéis no filme.

A maior bilheteria de 2023, com mais de US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 6,92 bilhões) arrecadados globalmente, obteve três indicações por melhor canção e para Gerwig para melhor roteiro e direção.

Por sua vez, “Oppenheimer”, drama sobre o inventor da bomba atômica dirigido por Christopher Nolan (“Dunkirk”, “Interestelar” e a trilogia “Batman: O Cavaleiro da Noite”, entre outros) seguiu com oito indicações, incluindo melhor drama e melhor diretor.

Os principais integrantes do elenco, entre eles Cillian Murphy, Emily Blunt e Robert Downey Jr, também receberam indicações.

Os dois filmes, apelidados em conjunto pelos fãs e a crítica como “Barbenheimer” por estrearem no mesmo dia nos cinemas, dominaram as bilheterias este ano e agora têm um forte começo na temporada de prêmios de Hollywood, que termina com o Oscar em março.

“É incrível que tenham mantido esse impulso”, disse o novo vice-presidente-executivo do Globo de Ouro, Tim Gray.

“Em julho, a gente reconhecia o quão exitosos são, mas acredito que ninguém acreditava que fossem dominar os prêmios. E o fizeram”.

Outros filmes que mostraram ser populares entre os eleitores do Globo de Ouro foram “Assassinos da Lua das Flores” e “Pobres Criaturas”, ambas com sete indicações, além de “Vidas Passadas”, com cinco.

Outro destaque foi a indicação como melhor filme de língua não-inglesa de “A Sociedade da Neve”, do diretor espanhol Juan Antonio Bayona, produzido pela Netflix com base no livro do uruguaio Pablo Vierci.

O longa de Bayona, que poderá ser visto em janeiro na plataforma de streaming, conta as experiências dos sobreviventes do acidente do avião que transportava uma equipe de rúgbi e caiu na Cordilheira dos Andes em 1972.Os jovens uruguaios sobreviveram 72 dias com temperaturas abaixo de zero e, sem alimentos, se viram obrigados a ingerir a carne das vítimas que morreram.

O chileno-americano Pedro Pascal também foi indicado a melhor ator em série dramática por “The Last of Us”.

– Mudança nas votações –

Os organizadores do Globo de Ouro esperam que o sucesso de “Barbenheimer” possa desviar o foco da recente polêmica que tem afetado o prêmio nos últimos anos, depois que o Los Angeles Times revelou, em 2021, que o órgão de votação, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, em sua sigla em inglês), não contava com membros negros.

No início desse ano, um grupo de investidores privados. entre os quais se encontrava o bilionário americano Todd Boehly, comprou e revisou os ativos e marcas registradas do prêmio, e a HFPA foi dissolvida.

Os membros da antiga HFPA são agora empregados da nova empresa do Globo de Ouro e são pagos para ver os filmes, votar e escrever artigos para o site da organização.

Uma medida que também despertou críticas sobre possíveis conflitos de interesses, já que alguns dos investidores são empresas da indústria de Hollywood.





“Não acredito que seja assim. Sério, nunca havia ouvido falar disso”, declarou Gray à AFP. “Fico feliz com a seriedade com a qual todo mundo leva seu trabalho”, acrescentou.

De acordo com o grupo, pagar um salário de 75.000 dólares ao juri com sede em Hollywood ajudaria a acabar com o sistema viciado pelo qual os jornalistas, mal pagos e frequentemente independentes, aceitavam presentes e viagens de imprensa luxuosas pagas pelos estúdios.

Para tentar dar uma maior imagem de imparcialidade, também foram designados mais de 200 eleitores de 75 países que não têm ligação com a organização, por isso não são remunerados.

