Dupla alagoana mescla experiência e juventude em busca do título em Maceió (AL)

Pedro Consiglio, 18 anos, Eurico Cahu, 39. A mistura da experiência com a juventude da dupla que vai em busca do troféu no Macena Open de Beach Tennis, torneio do circuito mundial da Federação Internacional de Tênis que será realizado entre os dias 19 e 22 de agosto na praia de Pajucara. O evento tem premiação de US$ 4 mil (R$ 21 mil) e dá 50 pontos no ranking mundial.

Pedro Consiglio disputou o último evento ITF no local em 2017 quando tinha apenas 14 anos e agora chega credenciado para alcançar um bom resultado. O alagoano vem treinando todos os dias para a disputa da competição: “Será muito bom disputar esse evento, por ser em casa e com o apoio da torcida vai nos incentivar ainda mais”, disse Consiglio que destaca dois fatores preponderantes para sua dupla com Eurico, a experiência do parceiro: “Eurico sempre me dá alguns toques por ter mais experiência acaba ajudando bastante no desempenho dos jogos”.

O ano de 2017 foi especial para Consiglio. Além de jogar um ITF pela primeira vez em casa, disputou o Mundial Juvenil em Moscou, na Rússia, trazendo a medalha de Bronze para o Brasil. Também naquele ano começou a parceria com Eurico: “Foi uma experiência muito importante na Rússia, aprendi a ganhar confiança e ser mais seguro em quadra”, lembra: “Naquele ano comecei minha parceria com o Eurico , jogamos um torneio profissional em Salvador e fomos campeões, desde então começamos a jogar diversos torneios no Nordeste adquirindo experiência e títulos”.

Os dois têm juntos dois vice-campeonatos em torneios do circuito mundial ITF e querem dar um passo adiante: “Expectativa é ir o mais longe possível. Treinamos juntos no Clube Fênix Alagoano, estamos bem entrosados, ganhamos alguns torneios, duas finais de ITF”, aponta Cahu que ressalta as qualidades do jovem parceiro: “Pedro é um jogador muito habilidoso, tem uma mão incrível. Ele é calmo, frio , independente de como esteja o jogo ele mantém a frieza muito grande, isso me chama muito a atenção, independente se estamos ganhando ou perdendo, se mantém muito equilibrado. Ele ao mesmo tempo se tornou muito mais ativo, evoluiu muito pro que era quando começamos”.

O evento é destinado também aos amadores com as categorias A (Avançado), B (Intermediário) e C (Iniciante) bem como os Masters nas categorias 40+ e 50+ e os mais jovens na categoria Sub 14. As inscrições podem ser realizadas através do site do evento – https://games2be.com.br/macena-open/

Já são mais de 200 atletas confirmados e a organização irá anunciar nos próximos dias grandes nomes do esporte.

“Nosso objetivo é trazer muita gente legal ao cenário nacional. O Brasil é o atual bicampeão do mundo do Beach Tennis por equipes . Primeiro vamos avaliar a pandemia, a situação no momento. Teremos ótima estrutura com camarote VIP e outro camarote de convívio dos atletas. Estamos conversando com organizadores de outros grandes torneios, pegando ideias para nosso evento para dar a melhor infra-estrutura para os atletas. Nossa cidade é voltada para o turismo então queremos vender a cidade como também o Beach Tennis”, seguiu Lucas Romariz, da 2BE Sports, organizador do evento, que destacou os protocolos a serem seguidos para evitar o contágio da COVID-19: “Todos os atletas e staff será credenciado, todos usarão máscara no local do evento, teremos aferição de temperatura na entrada e disponibilidade de totens de álcool e gel”, concluiu.

Cada atleta que disputar a competição terá tarifas especiais nos hotéis parceiros, o Ibis Budget e o Mercure – 82 99677-8731, e o hotel Íbis através dos contatos (82) 2121-6699 e h1961-gm@accor.com.br.

