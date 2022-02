Dunga detona Marcius Melhem após nova acusação de assédio; relembre a ‘briga’ entre ex-jogador e comediante Em 2013, artista ex-Globo chegou a pedir a expulsão do ex-treinador do futebol

Uma antiga desavença entre o mundo do esporte e entretenimento ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira. O ex-jogador Dunga, que já foi duramente criticado por Marcius Melhem, ironizou o comediante pelas acusações de assédio sexual contra o artista nos últimos anos.

– Esse aí queria ser moralista, pediu para me eliminar futebol. E agora senhor dono da moral? – escreveu Dunga nas redes sociais. Em 2013, durante participação no ‘Redação SporTV’, o comediante afirmou que o ex-jogador deveria ser banido do esporte por conta da personalidade do, até então, técnico.

– Esporte é alegria, é lazer, é diversão, esporte educa, socializa e isso que o Dunga pratica é outra coisa, não é esporte. Não acredito em você praticar o esporte sempre com raiva, rancor, ranço, com ódio, veneno, e o Dunga, como técnico extrapola isso. Para o bem do esporte, defendo que o Dunga deveria ser banido do esporte – disse Melhem, há nove anos. Treinador do Internacional à época, Dunga usou uma coletiva de imprensa para rebater.

– A palavra [humorista] já disse tudo. Ele é humorista. Cada palhaço no seu picadeiro. Não vou me meter a falar de humor porque não conheço. E também não vou falar desse rapaz porque não o conheço pessoalmente. Não sei qual é a conduta e a postura. Nós que trabalhamos no futebol ficamos sempre expostos porque qualquer um que pensa que entende de futebol fala sem conhecer a pessoa ou a vida particular dela – respondeu Dunga.

Em outubro de 2020, Marcius Melhem, na época diretor de humor da Globo, foi acusado por Dani Calabresa, companheira de trabalho, de assédio sexual. Na última denúncia contra o comediante, divulgada nesta segunda-feira, pela Revista Piauí, o artista teria pedido sexo oral a uma funcionária da emissora por ter participado da contratação da mesma.

