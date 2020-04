Dunga alerta que brasileiros estão passando fome por vírus

FLORENÇA, 09 ABR (ANSA) – Em meio à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), o ex-jogador Dunga afirmou nesta quarta-feira (8) que está acompanhando com “apreensão” a situação da Itália. O ex-meia da Fiorentina também alertou que muitas pessoas no Brasil estão passando fome por conta do isolamento.

A relação entre Dunga e a Itália é muito forte. Além de ter ascendência italiana, o ex-atleta defendeu o Pisa, a Fiorentina e o Pescara no país europeu, entre os anos de 1987 e 1993. Visto isso, o brasileiro confirmou que tem muitos amigos por lá e disse que sua esperança é que a população “saia muito mais forte” da crise.

“Minha esperança é que o país volte como antes, acho que as pessoas se sairão muito mais fortes. Ainda tenho muitos amigos na Itália e acompanho com apreensão o que está acontecendo”, disse Dunga em entrevista à “Rádio Toscana”.

O ex-atleta ainda disse que a situação no Brasil é “diferente e mais complicada” em relação com a da Itália.

“Temos uma situação diferente e mais complicada, porque muitas pessoas fazem trabalhos diários e, como não podem trabalhar agora, não têm comida. As instalações para idosos e crianças também estão em dificuldade. E existe o problema das favelas, onde as casas são pequenas, talvez habitadas por dez pessoas”, explicou o brasileiro.

Por fim, Dunga afirmou que o grande objetivo no momento é “salvar vidas”.

“O futebol dá felicidade às pessoas, mas agora o objetivo é salvar vidas. Enquanto não houver controle preciso da situação, o futebol entrará em segundo plano. Depois, também podemos começar a pensar em como recomeçar”, disse o ex-meia.

Além de sua passagem pela Itália, Dunga também defendeu o Internacional, Corinthians, Santos, Stuttgart e Júbilo Iwata.

Pela seleção brasileira, o ex-atleta conquistou duas Copas Américas (1989 e 1997) e uma Copa do Mundo (1994).(ANSA)