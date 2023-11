Dulce María, do RBD, lamenta morte de fã em show de Taylor Swift: ‘Coisa mais horrível que pode acontecer’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2023 - 14:07 Para compartilhar:

A morte da jovem Ana Clara Benevides no show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 17, está repercutindo internacionalmente. No México, depois de passar com a turnê “Soy Rebelde” no Brasil, a cantora Dulce María, do grupo RBD, comentou o assunto.

“É algo terrível. Não há palavras. Nós vivemos isso e é a coisa mais horrível que pode acontecer [a um artista]”, disse a artista, relembrando três fãs do RBD que morreram pisoteados durante uma passagem do grupo em São Paulo, em 2006.

“Mas, nós, graças a Deus, por conta dessa experiência, tivemos um cuidado maior com a segurança. Não queríamos que acontecesse outra vez. É lamentável e, por sorte, tomaram medidas”, completou Dulce.

