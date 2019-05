Duílio diz que Corinthians decidiu liberar Pedrinho e Vital por amadurecimento

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, aproveitou entrevista após a vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara, pela Copa Sul-Americana, para comentar sobre a situação do zagueiro Gil, o processo de renovação de contrato do atacante Gustavo, o Gustagol, o acerto em definitivo com o lateral-esquerdo Danilo Avelar e a opção por liberar os meia-atacantes Mateus Vital e Pedrinho para a seleção olímpica.

O dirigente justificou com a possibilidade de amadurecimento dos jogadores a decisão de o Corinthians não ter pedido à CBF a liberação de Pedrinho e Mateus Vital, que farão parte da equipe olímpica que disputará um torneio na França.

“Primeiro que o importante é não só a parte financeira, mas a importância para os jogadores. É um torneio muito importante, muito bom para eles, demonstraram muita vontade de ir. Conversamos e entendemos que seria importante para o amadurecimento deles, jogar na seleção é bom para eles, não só para o financeiro do time.”

Gil está tentando a liberação do Shandong Luneng. Se conseguir convencer os chineses de rescindirem o contrato que termina no final do ano, ele chegará ao Corinthians, segundo Duílio. “É difícil falar disso (Gil). É um sonho da torcida, nosso também. Não queremos criar expectativa, ele vem se liberarem ele”, afirmou.

Gustagol tem contrato até o fim de 2020, mas o Corinthians deve estender o vínculo até o término de 2022. “Provavelmente (vamos resolver Gustavo antes da Copa América). Já está tudo praticamente certo, deve ter mais uma semana, duas, se não antes. Vamos ter uma pausa de dez dias, quando ele voltar já deve estar tudo certo.”

A situação da compra de Danilo Avelar junto ao Torino deve acontecer nesse mesmo período. O Corinthians tem de pagar 1,5 milhão de euros (R$ 6 milhões) pelo jogador. “Mesma coisa. Está bem encaminhada. Temos tudo acertado”, disse Duílio.