Duílio convida promotor do caso Von Richthofen para comandar o departamento de base do Corinthians Segundo informação da Gazeta Esportiva, Nadir de Campos Júnior vai assumir o departamento na gestão Duílio Monteiro Alves após se recuperar da Covid-19

Duílio Monteiro Alves tomou posse da presidência do Corinthians na última segunda-feira e aos poucos está definindo os membros de sua diretoria. O novo nome que fará parte do corpo diretivo é Nadir Campos Júnior. Segundo informações publicadas pela Gazeta Esportiva, ele assumirá o comando da base do clube nas próximas semanas, quando se recuperar da Covid-19.

Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Nadir ganhou notoriedade por atuar no caso Suzane Von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pelo assassinato dos próprios pais com a ajuda dos irmãos Cravinhos.

Entre 2015 e 2017, Nadir foi diretor relações institucionais do Corinthians durante o mandato de Roberto de Andrade. Nas eleições do clube, no fim de novembro de 2020, ele foi eleito conselheiro pela Chapa 33, aliada de Duílio Monteiro Alves, que convidou o promotor a comandar a base corintiana.

Segundo a Gazeta Esportiva, o convite já foi aceito por Nadir, que deve substituir Carlos Nujud no departamento. Além das categorias de base do Alvinegro, o novo diretor pode ficar com o controle da categoria sub-23.

No momento, Nadir se recupera da Covid-19, que provocou sua internação em um hospital. Depois de recuperado é que o promotor deve assumir o comando do cargo, o que é previsto para acontecer nas próximas semanas.

