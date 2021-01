Duílio anuncia nomes da nova diretoria do Corinthians; confira Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, novo presidente confirmou os retornos de Roberto de Andrade e Alessandro no futebol e a presença de um oposicionista no gestão

Conforme era esperado, Duílio Monteiro Alves anunciou parte da nova diretoria do Corinthians sob a sua gestão. Em entrevista coletiva virtual nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o presidente confirmou o retorno de Roberto de Andrade e de Alessandro Nunes ao futebol, e de Wesley Melo para o departamento financeiro, além do oposicionista Herói Vicente, no Jurídico.

Os nomes já eram dados como certos nos bastidores nas últimas semanas e restava apenas a confirmação de Duílio, que aconteceu nesta tarde. José Colagrossi Neto, na comunicação e Wesley Melo, no financeiro, já começaram a trabalhar na transição do mandato de Andrés Sanchez para o atual. Melo já esteve nessa função no início de 2018, mas deixou a posição.

No departamento de futebol, Roberto de Andrade, que já foi presidente (2015-2018) e já ocupou a diretoria entre 2010 e 2014, volta ao cargo para acompanhar Duílio. Ao lado dele, estará outro velho conhecido, o ex-jogador e multicampeão Alessandro Nunes, que também já esteve nessa função de gerente de futebol entre 2015 e 2019. Ambos já estão trabalhando.

– Sobre o Roberto e o Alessandro, trabalhamos juntos muito tempo. O Alessandro como jogador e como gerente de futebol. Na época que ele se aposentou no campo, eu estava como diretor-adjunto do Roberto. Na saída do Edu Gaspar, ficamos no mesmo nível. Ele ganhou todos os títulos possíveis como jogador e também ganhou como gerente. É um cara ganhador, que por todos os lados que você anda no CT ou no Parque São Jorge tem uma foto dele segurando uma taça – disse Duílio antes de completar:

– Sobre o Roberto, trabalhamos muito tempo, não é diferente o número de títulos, tudo o que ele fez na diretoria e depois como presidente. Como pretendemos fazer reformulações no clube, achei importante ter um ex-presidente e ex-diretor de futebol do meu lado. É importante termos pessoas que queiram ajudar o clube, independente de corrente política. O Corinthians precisa ser um só, apenas assim conseguirá as mudanças necessárias para continuar forte – complementou.

Por fim, o anúncio mais surpreendente, que foi o de Herói Vicente na Diretoria Jurídica. Herói é um oposicionista do grupo de Duílio e Andrés Sanchez, e inclusivo tentou pedir o afastamento do último presidente na Justiça. A escolha do nome para essa função se dá por ser um especialista em compliance, que é uma departamento desejado por várias linhas políticas do clube, e por ser uma forma de amenizar os ânimos nos bastidores corintianos pelo próximo triênio.

– O Herói Vicente é um corintiano que quer ajudar o Corinthians. Não existe oposição, para mim existe um único clube. Nós todos queremos o bem do Corinthians. Todos que querem contribuir serão bem-vindos, como hoje anunciei o Herói Vicente, que vinha em outra corrente, mas que pode ajudar o clube. Temos que esquecer o momento eleitoral, tudo que foi dito é isso, união para transformar o clube. Isso é o começo. Ele é um corintiano que tem como ajudar o Corinthians, por isso o convidei – explicou o mandatário.

