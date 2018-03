Duelos de Atlético-MG e São Paulo abrem 4ª fase da Copa do Brasil em 4 de abril

A CBF divulgou na noite desta quinta-feira a tabela da quarta fase da Copa do Brasil, etapa que antecede as oitavas de final, quando 11 clubes entrarão na competição. Duas das suas cinco séries desta etapa serão abertas em 4 de abril, quando o Atlético Mineiro receberá o Ferroviário e o São Paulo vai visitar o Atlético Paranaense.

Os outros três confrontos de ida da quarta fase da Copa do Brasil vão ser realizados em 11 de abril, com destaque para o duelo entre Internacional e Vitória, agendado para o Beira-Rio.

A quarta fase da Copa do Brasil vai ser encerrada na semana seguinte, com três jogos no dia 18, quando o Atlético-MG vai visitar o Ferroviário. No dia seguinte, o São Paulo receberá o Atlético-PR, enquanto o Inter vai ser visitante contra o Vitória.

Os cinco clubes que avançarem na quarta fase da Copa do Brasil vão se juntar nas oitavas de final aos times do País na Copa Libertadores (Grêmio, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Santos e Chapecoense) e aos campeões de 2017 da Copa Verde (Luverdense), Copa do Nordeste (Bahia) e da Série B (América Mineiro).

Confira a tabela completa da quarta fase da Copa do Brasil:

Jogos de ida

04/04 – 19h30 – Atlético-MG x Ferroviário

21h45 – Atlético-PR x São Paulo

11/04 – 19h30 – Avaí x Goiás

Internacional x Vitória

21h45 – Ponte Preta x Náutico

Jogos de volta

18/04 – 19h30 – Goiás x Avaí

21h45 – Náutico x Ponte Preta

Ferroviário x Atlético-MG

19/04 – 19h15 – São Paulo x Atlético-PR

Vitória x Internacional