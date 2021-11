Duelo épico! Chargers asseguram vitória sobre os Steelers em grande partida de Justin Herbert O QB do Los Angeles Chargers alcançou seu décimo jogo na carreira conectando três touchdowns, em duas temporadas na NFL; apenas Dan Marino, com 13 partidas, supera Herbert nas mesmas condições

No duelo geracional de quarterbacks, o jovem Justin Herbert comandou a vitória sensacional do Los Angeles Chargers por 41 a 37 sobre o Pittsburgh Steelers, do veterano Ben Roethlisberger, neste domingo (21), no SoFi Stadium, na Califórnia. O resultado positivo deixou os Chargers atrás apenas do Kansas City Chiefs, na AFC West, enquanto a derrota fez os Steelers caírem para a lanterna da AFC North.

O camisa 10 da franquia da Califórnia terminou o confronto com números bastante convincentes, sendo 382 jardas lançadas, 92 corridas, 30/41 passes conectados, três TD’s e uma interceptação. Do outro lado, Roethlisberger lançou 273 jardas, 28/44 passes e três touchdowns.

Justin Herbert começou a partida de forma bastante efetiva, transformando três das quatro primeiras campanhas dos Chargers em touchdowns, além de dois field goals para estabelecer a vantagem de 27 a 10 no placar. O confronto parecia definido a favor dos donos da casa, mas o desempenho espetacular dos Steelers no último quarto, anotando 27 pontos, permitiu aos visitantes assumir o comando do marcador em 37 a 34, faltando pouco mais de três minutos para o final da partida.

O momento indicava um desmonte psicológico dos Chargers, mas Justin Herbert resolveu tirar um coelho da cartola e garantir a vitória com uma campanha que só foi parar na endzone dos Steelers depois que Mike Williams venceu a marcação adversária e anotou o touchdown de 53 jardas para sacramentar o triunfo em 41 a 34 para a franquia californiana.

