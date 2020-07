Duelo à parte de goleadores e expectativa por transmissão inédita: Fla e Volta Redonda jogam por final Flemengo joga pela semifinal da Taça Rio neste domingo, às 16h, com vantagem do empate

Flamengo e Volta Redonda jogam por uma vaga na final da Taça Rio a partir das 16h deste domingo, no Maracanã, com vantagem do empate para o lado rubro-negro. Tratando-se de campo e bola, a tarde de hoje verá um duelo à parte de goleadores, já que Gabigol e João Carlos, confirmados nos ataques de seus respectivos times, brigam diretamente pela artilharia do Campeonato Carioca. Ambos somam oito gols na competição.

Gabigol chegou a ser dúvida, já que foi poupado do último jogo da equipe de Jorge Jesus por conta de um “pequeno desconforto muscular”, mas será escalado e tende a ser a principal arma de um Flamengo cauteloso. É o que fez questão de externar Rafinha, em recente entrevista coletiva:

– Todos os times que chegaram na semifinal têm qualidade. Se estão na semifinal, é porque mereceram. A gente vê os jogos do Volta Redonda, sabemos que é uma equipe perigosa, com jogadores de experiência. Muito respeito, como temos por todas as equipes, mas a nossa equipe está preparada para a semifinal. A gente entra em todos os jogos para fazer nosso trabalho e não ser surpreendido – falou o lateral-direito.

Do lado do Volta Redonda, que, assim como o Fla, não terá desfalques, João Carlos esbanjou confiança para surpreender o poderoso rival. Cabe lembrar que o camisa 9 foi um dos heróis da vaga às semifinais da Taça Rio, pois, contra o Resende, marcou e abriu o caminho para a necessária virada (2 a 1).

– Com certeza será um confronto interessante, já que os dois vão entrar em campo e fazer de tudo para marcar. É muito gratificante estar mais um ano brigando pela artilharia, ainda mais junto com um dos melhores atacantes da atualidade, que é o Gabigol. Mas, claro, que o foco principal é buscar a classificação para a final da Taça Rio. Sabemos que será uma partida muito difícil, mas acredito que temos condições de fazer um grande jogo e buscar a vitória – projetou João Carlos.

Flamengo e MyCujoo firmaram parceria para o jogo deste domingo (Foto: Arte/Lance!)

O jogo deste domingo contará com um modelo de transmissão inédita para o Flamengo, que decidiu cobrar R$ 10 de seus torcedores (não sócios) e utilizar a plataforma MyCujoo para hospedar as imagens do confronto no Maracanã.

A decisão não foi bem digerida por boa parte da torcida rubro-negra, que não considera o “timing” certo para realizar tão ação, sobretudo após a histórica mobilização para que o duelo ante Boavista, na última semana, quebrasse recordes quanto à transmissão, gratuita, via FLA TV.

Em protesto contra a diretoria do Flamengo, cerca de 30 mil torcedores cancelaram as suas respectivas inscrições no canal oficial do clube no YouTube – que atualmente conta com, aproximadamente, 4.500.000 inscritos. Nas redes sociais, a revolta é sonora desde a noite da última sexta-feira.

A aguardar se o MyCujoo e o Flamengo passarão pelo teste, sob holofotes consideráveis em meio à polêmica atitude do clube da Gávea.

