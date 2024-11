Dudu treina em dia de folga no Palmeiras de olho em vaga de titular contra o Bahia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2024 - 17:35 Para compartilhar:

Destaque do Palmeiras na vitória sobre o Grêmio na última sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Dudu ignorou o dia de folga dado pela comissão técnica de Abel Ferreira e trabalhou forte na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol.

Elogiado após a partida contra os gaúchos, o camisa sete quer aproveitar essa parada da Data Fifa para achar um espaço no time titular. O duelo com o Bahia no dia 20, na retomada do Nacional, pode ser a chance que o atacante tanto espera.

Enquanto Felipe Anderson deixou o gramado vaiado, Dudu teve uma bela atuação. Foi de um chute cruzado da esquerda, dado pelo veterano atacante, que o garoto Estêvão aproveitou o rebote para vencer o goleiro Marchesín e garantir o resultado de 1 a 0.

Contra o Bahia, Abel vai ter problemas para escalar a sua equipe. Estêvão cumpre suspensão e não joga. Com Felipe Anderson em baixa, aumenta a chance de Dudu iniciar a partida como titular da equipe.

Nesta segunda, ele teve a parceria do lateral-esquerdo uruguaio Piquerez, de Bruno Rodrigues e do atleta da base Figueiredo na Academia de Futebol. Após a atividade, o camisa 7 postou uma foto com os companheiros no treino.

Além de Dudu, Piquerez também pode ser uma novidade. Ele se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, está em fase final de recuperação, e pode ficar à disposição de Abel Ferreira.

Com 64 pontos, o Palmeiras reduziu a distância para o líder Botafogo que lidera a classificação com 68. Fortaleza (63), Internacional (59) e Flamengo (58) completam a lista dos cinco primeiros classificados do Nacional.